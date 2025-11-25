SixTONES、デビュー6周年に“6作連続・通算6作目”のアルバム1位＆自己最高初週売上【オリコンランキング】
2026年1月にデビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのベストアルバム『MILESixTONES −Best Tracks−』（マイルストーンズ ベストトラックス）が、1月27日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で1位に初登場した。
【動画】SixTONES「MILESixTONES -Best Tracks-」Member-Produced Songs digeST
初週売上57.7万枚は『声』の51.7万枚を超えて自己最高を記録。SixTONESが同ランキングにおいて初週売上50万枚を突破するのは通算2作目となった。
また、これで1stアルバム『1ST』から6作連続・通算6作目の1位を獲得。男性アーティスト史上4組目の1stアルバムから6作連続初週売上30万枚超え【※】を達成した。
本作には、YOSHIKI（X JAPAN/THE LAST ROCKSTARS）プロデュースのデビューシングル「Imitation Rain」から、野田洋次郎（RADWIMPS）提供の最新シングル「Stargaze」、1stアルバム『1ST』から最新アルバム『GOLD』までのアルバムリード曲、JR東日本CMソング「Shine with U」を全形態共通で収録。
そのほか、ボーナストラックとしてこれまで音源化されていなかったジュニア時代の楽曲や、ジュニア時代にカバーしていた先輩グループの楽曲、各メンバーによるプロデュース曲が収録されている。
全国11都市50公演を行うアリーナツアー『MILESixTONES』を開催中。
【※】1stアルバムから6作連続初週売上30万枚超えを達成した他男性アーティスト／KinKi Kids、King & Prince、Snow Man（※達成順）
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
