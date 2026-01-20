STARGLOW、デビューシングル1位 BMSG主催オーディションから誕生【オリコンランキング】
BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組グループ・STARGLOW（スターグロウ）のデビューシングル「Star Wish」（スターウィッシュ）が、1月27日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で、初週4.2万枚を売り上げ1位に初登場した。
【ライブ映像】STARGLOW、デビュー曲「Star Wish」初披露で圧巻パフォーマンス！
男性アーティストによるデビュー（1st）シングルの1位獲得は、2025年7月21日付のPLAVE以来、6ヶ月ぶりとなった。
STARGLOWは、RUI・TAIKI・KANON・GOICHI・ADAMをメンバーとする5人組ダンス＆ボーカルグループ。BMSGではBE:FIRSTやMAZZELに続くボーイズグループとして、1月21日にCDデビューした。
デビューシングルの本作には、夢に手が届こうとする瞬間の高揚感と切実な想いを描いた表題曲「Star Wish」のほか、2025年11月10日に先行配信された「PIECES -STARGLOW Ver.-」、新曲「My Job」、オーディション課題曲のSTARGLOWバージョンとなる「Love Myself '26」を含む全4曲を収録している。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
