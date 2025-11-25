NY株式26日（NY時間13:25）（日本時間03:25）
ダウ平均　　　49405.84（+307.13　+0.63%）
ナスダック　　　23663.00（+161.76　+0.69%）
CME日経平均先物　52675（大証終比：-185　-0.35%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10148.85（+5.41　+0.05%）
独DAX　 24933.08（+32.37　+0.13%）
仏CAC40　 8131.15（-11.90　-0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.582（-0.013）
10年債　 　4.207（-0.018）
30年債　 　4.801（-0.025）
期待インフレ率　 　2.315（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（-0.039）
英　国　　4.497（-0.015）
カナダ　　3.364（-0.049）
豪　州　　4.818（0.000）
日　本　　2.229（-0.019）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.70（-0.37　-0.61%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5117.90（+100.90　+2.01%）

ビットコイン（ドル）
87850.63（+1365.42　+1.58%）
（円建・参考値）
1352万8997円（+210275　+1.58%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ