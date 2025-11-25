ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は３０７ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間13:25）（日本時間03:25）
ダウ平均 49405.84（+307.13 +0.63%）
ナスダック 23663.00（+161.76 +0.69%）
CME日経平均先物 52675（大証終比：-185 -0.35%）
欧州株式26日終値
英FT100 10148.85（+5.41 +0.05%）
独DAX 24933.08（+32.37 +0.13%）
仏CAC40 8131.15（-11.90 -0.15%）
米国債利回り
2年債 3.582（-0.013）
10年債 4.207（-0.018）
30年債 4.801（-0.025）
期待インフレ率 2.315（+0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.039）
英 国 4.497（-0.015）
カナダ 3.364（-0.049）
豪 州 4.818（0.000）
日 本 2.229（-0.019）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.70（-0.37 -0.61%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5117.90（+100.90 +2.01%）
ビットコイン（ドル）
87850.63（+1365.42 +1.58%）
（円建・参考値）
1352万8997円（+210275 +1.58%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
