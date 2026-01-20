その後、ドル円は下げを一服させており、１５４円ちょうど付近での推移となっている。先週末の急落の流れが続いており、円の買い戻しが活発化しているほか、本日はドル安も目立っている。そのような中、ドル円のロング勢も見切り売りを加速させているようだ。



日銀は金利、資本フロー、為替レートの管理においてジレンマに直面しているとエコノミストが指摘している。日銀が短期金利を据え置く一方で、日本国債への介入を通じて長期利回りを安定させる場合、円安の再燃を容認する必要があるかもしれないという。従って、円の安定化は主に財務省の責任に留まることになると述べている。



日銀は国債購入の増額などの政策手段を用いて、日本国債を安定させるために介入する準備ができているようだ。自動的な市場安定化装置もあるという。



日本の１０年債利回りが３％を超えると、日本の銀行や保険会社にとっては、米国債よりも魅力的になり、国内債券へのシフトを促し、円を下支えする可能性があるという。また、日銀が利上げする最も早い時期は４月だが、６月か７月まで待つ可能性もあるとも付け加えた。



