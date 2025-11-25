ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１６５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均 49263.98（+165.27 +0.34%）
ナスダック 23681.82（+180.58 +0.77%）
CME日経平均先物 52695（大証終比：-165 -0.31%）
欧州株式26日終値
英FT100 10148.85（+5.41 +0.05%）
独DAX 24933.08（+32.37 +0.13%）
仏CAC40 8131.15（-11.90 -0.15%）
米国債利回り
2年債 3.594（+0.000）
10年債 4.213（-0.012）
30年債 4.808（-0.018）
期待インフレ率 2.318（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.039）
英 国 4.497（-0.015）
カナダ 3.364（-0.049）
豪 州 4.818（0.000）
日 本 2.229（-0.019）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.79（-0.28 -0.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5126.40（+109.40 +2.18%）
ビットコイン（ドル）
87654.88（+1169.67 +1.35%）
（円建・参考値）
1348万9209円（+180001 +1.35%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
