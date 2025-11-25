NY株式26日（NY時間12:05）（日本時間02:05）
ダウ平均　　　49263.98（+165.27　+0.34%）
ナスダック　　　23681.82（+180.58　+0.77%）
CME日経平均先物　52695（大証終比：-165　-0.31%）

欧州株式26日終値
英FT100　 10148.85（+5.41　+0.05%）
独DAX　 24933.08（+32.37　+0.13%）
仏CAC40　 8131.15（-11.90　-0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.594（+0.000）
10年債　 　4.213（-0.012）
30年債　 　4.808（-0.018）
期待インフレ率　 　2.318（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（-0.039）
英　国　　4.497（-0.015）
カナダ　　3.364（-0.049）
豪　州　　4.818（0.000）
日　本　　2.229（-0.019）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.79（-0.28　-0.46%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5126.40（+109.40　+2.18%）

ビットコイン（ドル）
87654.88（+1169.67　+1.35%）
（円建・参考値）
1348万9209円（+180001　+1.35%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ