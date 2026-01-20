文化放送で放送中の『稜海しました！超特急QR』（毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分）では、2月13日（金）～2月22日（日）に、初のPOP UP SHOPを開催する。

当番組は、9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ「超特急」のメンバー、カイ＆リョウガによる初のラジオ番組。不定期で開催しているトークライブ「稜海しました！」の自由で飾らない雰囲気をそのままに、素の2人が、どんなにくだらないことにも全力で挑戦している。地上波での放送に加え、文化放送発のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」（クローバー）では、番組放送後にアーカイブと映像付きアフタートークを配信している。

このたび、初のPOP UP SHOPの開催が決定。新宿マルイアネックス2Fに期間限定でオープンするPOP UP SHOPでは『稜海QR』の世界観を楽しめる空間の中で、第4弾となる新作グッズを販売する。今回のグッズのテーマは、文化放送が社屋を構える東京・浜松町で地域の人々に愛されるお風呂屋さん「稜海きゅ～あ～湯（りょうかいきゅーあーゆ）」だ。

“転生”をテーマにした第1弾グッズ、2人が目撃したと言い張る“プテラノドン”をあしらった第2弾グッズ。そして「呼び込み君®」と夢のコラボレーションを果たした第3弾グッズ。 続く第4弾は、東京都港区の浜松町で古くから愛されている（？）架空の銭湯「稜海きゅ～あ～湯」を舞台にお届けする。ここで働く2人の青年、小笠原海と船津稜雅の軽快なおしゃべりが、のちに巨大総合商社へと発展し、あの“転生”の物語へと繋がっていく…という、番組のルーツに迫る（？）、エピソード・ゼロ的な世界観を展開する。

今回も、このために新たなビジュアルを撮り下ろし。仕事終わりの2人の姿を描いた「オフろやさん」ビジュアルや、銭湯の名物メニューをイメージした「罪（ギルティ）なきみそらぁめん」など、こだわり抜いたラインナップとなる。

パーソナリティを務める小笠原海、船津稜雅は、以下のようにコメントしている。

【小笠原海】

新グッズが決定しました！ 番組開始から1年と少しで4つ目のグッズ。

ラジオ番組のグッズってこんなペースで出せるんでしたっけ？と思わざるを得ないですが、心からありがたいです…！

今回はなんとポップアップもやります！ 不特定多数の方に届く！

稜海ワールドに皆さんを誘ってみせましょう。

【船津稜雅】

またうちの奇才（中外鉱業Tさん）が思いついちゃいました。

一見稜海と何の関係もなさそうな「お風呂屋さん」というテーマですが、ノンノンノン。

むしろ稜海においての空白の歴史を埋めることになるとは。

グッズを手に入れれば「あぁ、良い湯だったなぁ」と架空の至福感に包まれることでしょう。

※初のPOP UP SHOPの開催を発表した1月26日（月）放送の『稜海しました！超特急QR』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260126253000

【POP UP SHOP概要】

■イベント名： 『稜海しました！超特急QR』番組グッズ第4弾発売記念 POP UP SHOP 「稜海きゅ～あ～湯」

■開催日時： 2026年2月13日（金）～2月22日（日）

【平日】11：00～19：00 【土・日・祝日】10：30～19：00

■会場： 新宿マルイアネックス2F（〒160-0022 東京都新宿区新宿3-1-26）

【番組概要】

■番組名： 『稜海しました！超特急QR』（読み：りょうかいしました ちょうとっきゅうあーる）

■放送日時： 毎週月曜日 深夜1時30分～2時00分（25時30分～26時00分）

■出演： カイ、リョウガ（超特急）

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/ryokai/

【無料展開】番組放送終了後にアーカイブ配信

【有料展開】会員料金 月額550円（税込）

番組放送終了後にQloveRにて映像付きアフタートーク（約10分）