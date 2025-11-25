　27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万2570円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては315.25円安。出来高は9304枚となっている。

　TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52570　　　　　-290　　　　9304
日経225mini 　　　　　　 52560　　　　　-300　　　149320
TOPIX先物 　　　　　　　　3533　　　　 -22.5　　　 15188
JPX日経400先物　　　　　 31815　　　　　-165　　　　1197
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-3　　　　 781
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース