日経225先物：27日2時＝290円安、5万2570円
27日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比290円安の5万2570円と急落。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては315.25円安。出来高は9304枚となっている。
TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52570 -290 9304
日経225mini 52560 -300 149320
TOPIX先物 3533 -22.5 15188
JPX日経400先物 31815 -165 1197
グロース指数先物 699 -3 781
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3533ポイントと前日比22.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は19.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52570 -290 9304
日経225mini 52560 -300 149320
TOPIX先物 3533 -22.5 15188
JPX日経400先物 31815 -165 1197
グロース指数先物 699 -3 781
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース