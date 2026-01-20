次第に為替市場はドル安が強まっており、ユーロドルは一時１．１９ドル台を回復している。昨年９月以来の高値水準。



市場からは、トランプ政権がドル安を容認、あるいは支持している可能性を織り込み始めているとの指摘も出ている。先週金曜日にはＮＹ連銀がドル円のレートチェックを実施とのニュースが流れていたことも、ドル安容認観測を高めている模様。



一方、ユーロの方は、ＥＣＢの利下げサイクルがすでに終了する中、上値を重くしていた景気の方も、関税の影響は一段落する中、ドイツ経済中心に回復の兆候を見せ始めており、ユーロを売る理由も見当たらない状況。



EUR/USD 1.1884 EUR/JPY 183.01 EUR/GBP 0.8674



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

