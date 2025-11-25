ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１５４ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間01:22）
ダウ平均 49253.55（+154.84 +0.32%）
ナスダック 23644.11（+142.87 +0.61%）
CME日経平均先物 52730（大証終比：-130 -0.25%）
欧州株式26日GMT16:22
英FT100 10160.69（+17.25 +0.17%）
独DAX 24946.56（+45.85 +0.18%）
仏CAC40 8129.00（-14.05 -0.17%）
米国債利回り
2年債 3.596（+0.002）
10年債 4.211（-0.014）
30年債 4.805（-0.021）
期待インフレ率 2.312（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.867（-0.039）
英 国 4.493（-0.019）
カナダ 3.365（-0.048）
豪 州 4.818（0.000）
日 本 2.229（-0.019）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.55（-0.52 -0.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5136.40（+119.40 +2.38%）
ビットコイン（ドル）
87772.00（+1286.79 +1.49%）
（円建・参考値）
1351万6888円（+198166 +1.49%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
