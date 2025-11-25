NY株式26日（NY時間11:22）（日本時間01:22）
ダウ平均　　　49253.55（+154.84　+0.32%）
ナスダック　　　23644.11（+142.87　+0.61%）
CME日経平均先物　52730（大証終比：-130　-0.25%）

欧州株式26日GMT16:22
英FT100　 10160.69（+17.25　+0.17%）
独DAX　 24946.56（+45.85　+0.18%）
仏CAC40　 8129.00（-14.05　-0.17%）

米国債利回り
2年債　 　3.596（+0.002）
10年債　 　4.211（-0.014）
30年債　 　4.805（-0.021）
期待インフレ率　 　2.312（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.867（-0.039）
英　国　　4.493（-0.019）
カナダ　　3.365（-0.048）
豪　州　　4.818（0.000）
日　本　　2.229（-0.019）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝60.55（-0.52　-0.85%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝5136.40（+119.40　+2.38%）

ビットコイン（ドル）
87772.00（+1286.79　+1.49%）
（円建・参考値）
1351万6888円（+198166　+1.49%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ