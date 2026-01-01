¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡È¼Ó½Õ¡Éºù°æ¥æ¥¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿ÈëÌ©¡¡ÃæÂ¼³¤¿Í¤Î³Ð¸ç¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë
¡¡¡ØÉ×¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÂè4ÏÃ¤¬1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ì¼ù¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤«¤éÎÜÈþ»Ò¡ÊÇòµÜ¤ß¤º¤Û¡Ë¤ò»¦¤·¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢¥¢¥Ñー¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿À»»Ò¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¡£Æ°ÍÉ¤¹¤ëÉ×¤Ë¼«¼ó¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤¬¡¢°ì¼ù¤Ï±£¤·ÄÌ¤½¤¦¤Èº©´ê¤¹¤ë¡£±ÉÂç¡Ê»³粼¿¿ÅÍ¡Ë¤ä°¡µ¨¡ÊµÈËÜ¼ÂÍ³¡Ë¤ò»¦¿ÍÈÈ¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤º¡¢À»»Ò¤Ï°ì¼ù¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£
¡¡ÊÔ½¸Ä¹¤Î»³¾å¡ÊÁ°ÀîÂÙÇ·¡Ë¤«¤éÎÜÈþ»Ò¤Î»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Å·Æ¸¡ÊµÜÂôÉ¹µû¡Ë¤Ï¡¢»§Àî¡ÊÂçÛ¬³ÙÍ¥¡Ë¤ÈÊ¹¤¹þ¤ß¤ò³«»Ï¡£Å¹¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿°ì¼ù¤¬ÎÜÈþ»Ò¤ÎµÒ¤À¤Ã¤¿¤ÈÃÎ¤ê¡¢À»»Ò¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òµ¿¤¦¡£°ì¼ù¤Î¥¢¥Ñー¥È¤ÇÎÜÈþ»Ò¤È½Ð¤¯¤ï¤·¤¿±ÉÂç¤Ï¡¢¸÷À»¡ÊÃæÂ¼³¤¿Í¡Ë¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¡£³Î¤«¤á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¸÷À»¤Ï¡¢Éô²°¤Ë´³¤µ¤ì¤¿ÀöÂõÊª¤«¤é¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬°ì¼ù¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤Ã¤È¤¦¤ÊÆ»¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢Í½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿Æ»¤Ø¤È¼ê¤ò°ú¤¯¡£À»»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê´¶³´¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¼ê¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢É×¤Î°ì¼ù¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶öÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤ä¤Õ¤È¤·¤¿°ì¸À¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç±ÖÉÂ¿À¤Ë¤È¤ê¤Ä¤«¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¿Í¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë°Ëâ¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¤È¤¦¤È¤¦¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¸÷À»¤Ë¤âµÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎÜÈþ»Ò¤¬»à¤ó¤Ç¡¢°ì¼ù¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¸÷À»¤Ï»Ð¤¬ÊÝ¸±¶â¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¼«¼ó¤·¤Æ¶â¤òÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¡£¶ä¹Ô°÷¤È¤·¤Æ¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¸÷À»¤Ï»Ð¤òÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´Ö°ã¤Ã¤¿ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤âÃÏ¹ö¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÃÏ¹ö¤Ë±ÉÂç¤È°¡µ¨¤òÆ»Ï¢¤ì¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤Î·ëÏÀ¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â±£¤·ÄÌ¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿Æ¤¬ºá¤ò½Å¤Í¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Ã¤È¶ì¤·¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤¿¤È¤¨±ÉÂç¤¬Ë¾¤ó¤À¿ËÏ©¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¿Æ¤¬¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤ËÈÈºá¤ò±£¤Ú¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤Ê¤É¤È»×¤¦¤¬¡¢»Ð¤ÈÄï¡¢¤¿¤Ã¤¿Æó¿Í¤Î²ÈÂ²¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸÷À»¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¨¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸÷À»¤Ï°Ëâ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±ÉÂç¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ì¼ù¤ÎÂ¸ºß¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶å¾ò¤æ¤ê¡ÊÍ¾µ®Èþ»Ò¡Ë¤Ë°ðÂå¡ÊºåÅÄ¥Þ¥µ¥Î¥Ö¡Ë¤Ë°ú¤¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢Î¢¶â¤Î¸ýºÂ¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢É¬»à¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¿´¤Î¶ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¸÷À»¤Ïµñ¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤æ¡Ê¾¾°æÎèÆà¡Ë¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¤¯¤Æ¤âÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡£
¡¡µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¼Ó½Õ¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤Ï¡¢¤º¤«¤º¤«¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢À»»Ò¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤¤¬µ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢°¤¤Í½´¶¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼Ó½Õ¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì¼ù¤Î¼ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¼ºí©¤·¤¿É×¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÆó¤ÄÊÂ¤ó¤À¤Û¤¯¤í¤Ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Ë¸÷À»¤¬°ì¼ù¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£Å·Æ¸¤Ï±Ô¤¤´Ñ»¡´ã¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤Àþ¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ó½Õ¤Ï¡¢¶öÁ³¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ°ì¼ù¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃµ¤êÅö¤Æ¤¿¡£À»»Ò¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÖÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¼ù¤Î¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬¡¢É×¤Î¹¬Íº¡Êº£Î¤¿¿¡Ë¤Î¤â¤Î¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼Ó½Õ¤ÏÍýÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¤ËÃÏ¹ö¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿Âè4ÏÃ¡£¹¬¤»¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤¬¤¯¤Û¤ÉÅ¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤¬¿Í´Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤»¤á¤Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤â¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áÀÐ²Ï¥³¥¦¥Ø¥¤¡Ë