【今日の献立】2026年1月27日(火)「常夜鍋」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「常夜鍋」 「ネギみそおにぎり」 「小豆ミルク」 の全3品。
鍋で温まった体を、冷たい和風デザートでクールダウン。
【鍋】常夜鍋
シンプルで飽きのこないお鍋。大根おろしをたっぷりと添えて。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）豚肉 (薄切り)150g
白菜 3~4枚
ホウレン草 1束
シメジ 1/2パック 絹ごし豆腐 1/2丁
＜だし汁＞
昆布だし 500ml
酒 大さじ2
塩 少々
＜つけダレ＞
ポン酢しょうゆ 適量 大根おろし 1カップ
七味唐辛子 適量
【下準備】豚肉は食べやすい大きさに切る。白菜は芯と葉に分け、芯の部分は削ぎ切りにし、葉の部分はザク切りにする。
©Eレシピ
ホウレン草は熱湯でサッとゆでて冷水に取り、水気を絞って根元を切り落とし、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜だし汁＞の材料を入れて中火にかける。白菜の芯を入れて蓋をする。しんなりしたら残りの具材を入れ、火が通ったらポン酢しょうゆにお好みで大根おろし、七味唐辛子を入れていただく。
©Eレシピ
【主食】ネギみそおにぎり
ネギみそは作り置きできます。香ばしく焼けたネギみそが食欲をそそります。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：546Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)茶碗3杯分
塩 少々
青ネギ 5~6本 ＜調味料＞
酒 大さじ1
みりん 大さじ2
みそ 大さじ2
ショウガ汁 小さじ1
ゴマ油 適量 たくあん 適量
【下準備】青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ネギみそを作る。フライパンにゴマ油を中火で熱し、青ネギと＜調味料＞を入れ、水気がなくなるまでさらに炒める。
©Eレシピ
2. ご飯を4等分にし、手を水でぬらして塩をつけておにぎりを4個握る。(1)のネギみそをおにぎりの表面にぬり広げる。
©Eレシピ
3. フライパンにゴマ油を薄くひき、おにぎりを並べ入れ、中火で両面をこんがりと焼く。器に盛り、たくあんを添える。
©Eレシピ
【デザート】小豆ミルク
冷たいぜんざいにお好みのアイスをのせて。
©Eレシピ
調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：498Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ゆで小豆 (缶)200g
牛乳 300ml
抹茶アイス 適量
【作り方】1. ボウルにゆで小豆と牛乳を混ぜ合わせ、冷蔵庫でよく冷やす。器に注ぎ、抹茶アイスをのせる。
©Eレシピ