プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「常夜鍋」 「ネギみそおにぎり」 「小豆ミルク」 の全3品。
鍋で温まった体を、冷たい和風デザートでクールダウン。

【鍋】常夜鍋
シンプルで飽きのこないお鍋。大根おろしをたっぷりと添えて。

調理時間：20分
カロリー：316Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

豚肉  (薄切り)150g
白菜  3~4枚
ホウレン草  1束
シメジ  1/2パック 絹ごし豆腐  1/2丁
＜だし汁＞
  昆布だし  500ml
  酒  大さじ2
  塩  少々
＜つけダレ＞
  ポン酢しょうゆ  適量   大根おろし  1カップ
  七味唐辛子  適量

【下準備】

豚肉は食べやすい大きさに切る。白菜は芯と葉に分け、芯の部分は削ぎ切りにし、葉の部分はザク切りにする。

ホウレン草は熱湯でサッとゆでて冷水に取り、水気を絞って根元を切り落とし、食べやすい大きさに切る。

シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。大根おろしはザルに上げ、軽く汁気をきる。

【作り方】

1. 鍋に＜だし汁＞の材料を入れて中火にかける。白菜の芯を入れて蓋をする。しんなりしたら残りの具材を入れ、火が通ったらポン酢しょうゆにお好みで大根おろし、七味唐辛子を入れていただく。

【主食】ネギみそおにぎり
ネギみそは作り置きできます。香ばしく焼けたネギみそが食欲をそそります。

調理時間：15分
カロリー：546Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)茶碗3杯分
  塩  少々
青ネギ  5~6本 ＜調味料＞
  酒  大さじ1
  みりん  大さじ2
  みそ  大さじ2
  ショウガ汁  小さじ1
ゴマ油  適量 たくあん  適量

【下準備】

青ネギは根元を切り落とし、小口切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

【作り方】

1. ネギみそを作る。フライパンにゴマ油を中火で熱し、青ネギと＜調味料＞を入れ、水気がなくなるまでさらに炒める。

2. ご飯を4等分にし、手を水でぬらして塩をつけておにぎりを4個握る。(1)のネギみそをおにぎりの表面にぬり広げる。

3. フライパンにゴマ油を薄くひき、おにぎりを並べ入れ、中火で両面をこんがりと焼く。器に盛り、たくあんを添える。

【デザート】小豆ミルク
冷たいぜんざいにお好みのアイスをのせて。

調理時間：5分+冷やす時間
カロリー：498Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ゆで小豆  (缶)200g
牛乳  300ml
抹茶アイス  適量

【作り方】

1. ボウルにゆで小豆と牛乳を混ぜ合わせ、冷蔵庫でよく冷やす。器に注ぎ、抹茶アイスをのせる。

