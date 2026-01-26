¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È½êÂ°¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤¬63Ê¬¤ËÉé½ý¸òÂå¡Ä¡Ä¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬²ø²æ¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
ÅÏÊÕ¹ä¤È¾åÅÄåºÀ¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè20Àá¤Ç¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4¡¾2¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£Âç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¹ä¤¬63Ê¬¤ËÂ¤òÇ±¤Ã¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÏÅÏÊÕ¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¸å¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢Â¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤ÈCB¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á¤â86Ê¬¤ËÂÇËÐ¤ÇÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢MF¤Î¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤âÂ¤ò¤Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡Ê¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¡Ë¤ÏÂ¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÈà¤Ï·üÌ¿¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»þ¡¹µ¯¤³¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡×
¡Ö¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£ÅÏÊÕ¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î²ø²æ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤¤ó¤À¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×