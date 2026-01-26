¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏÊÕ photo/Getty Images

ÅÏÊÕ¹ä¤È¾åÅÄåºÀ¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸Âè20Àá¤Ç¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4¡¾2¤Ç¾¡Íø¤ò¤ª¤µ¤á¤¿¡£Âç¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹çÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÅÏÊÕ¹ä¤¬63Ê¬¤ËÂ­¤òÇ±¤Ã¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç´ÆÆÄ¤Î¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤ÏÅÏÊÕ¤Î²ø²æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¸å¤ÏÈ½ÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤¬¡¢Â­¼ó¤òÇ±ºÃ¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡ØESPN¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕ¤ÈCB¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥¢¥Í¥ë¡¦¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á¤â86Ê¬¤ËÂÇËÐ¤ÇÄË¤ß¤òÁÊ¤¨¡¢MF¤Î¥ë¥·¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤È¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¤âÂ­¤ò¤Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥¢¥Õ¥á¥É¥¸¥Ã¥Á¤ÏÂÇËÐ¤òÉé¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤Ò¤É¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¸òÂå¤ò¿½¤·½Ð¤¿¡£¤â¤·Èà¤¬¸òÂå¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¸òÂå¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£ÌäÂê¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂÇËÐ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×

¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡Ê¡¦¥¤¥ó¥Ü¥à¡Ë¤ÏÂ­¤¬¤Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÈà¤Ï·üÌ¿¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»þ¡¹µ¯¤³¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡×

¡Ö¤³¤ì¤Ï½é¤á¤Æµ¯¤­¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï²ø²æ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£ÅÏÊÕ¤äÂ¾¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î²ø²æ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤ÈÎÉ¤¤¤ó¤À¤¬¡£¤¢¤Þ¤ê¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×