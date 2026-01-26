メ～テレ（名古屋テレビ）

愛知県一宮市で妊婦が死亡した事故をめぐる裁判で、検察は事故による胎児への影響について主張しました。

去年5月、一宮市の路上で妊娠9カ月の研谷沙也香さん（当時31歳）が、車にはねられ死亡しました。

事故直後に生まれた娘の日七未ちゃんは脳に重い障害が残り意識不明の状態が続いています。

遺族は過失運転致死の罪に問われている一宮市の無職・児野尚子被告（50）について、日七未ちゃんへの刑事責任も問われるべきだと訴えていました。

26日、2回目の裁判が開かれ検察は日七未ちゃんに対する過失運転致傷罪の適用は見送ったものの、起訴状に「お腹にいた胎児に胎児機能不全を生じさせる循環不全などの傷害を負わせた」ことを追記し、胎児への被害についても判決に考慮するよう主張しました。

「法的な壁は非常に大きかったなと実感している。（日七未ちゃんの）過失運転傷害として立件されなかったことは納得できないし、活動でこれだけ人数が集まっているので個人の考えではなく、社会としてかんがえていかないと行けない問題としてうけいれてもらたらいいなと」（沙也香さんの夫・研谷友太さん）