フジミ模型は、プラモデル「1/700 WN2EX-1 日本海軍戦艦 大和 昭和19年/捷一号作戦 （この世界の［さらにいくつもの］片隅に）」の出荷を1月27日に開始する。価格は5,610円。

本製品は、映画「この世界の（さらにいくつもの）片隅に」の世界観を1/700スケールで再現したプラモデル。昭和19年4月に改装を終えて物語の舞台である呉港に入港する戦艦「大和」の姿をモチーフにしており、展示用海面台座が付属する。台座の成形色は劇中の海面色を再現したクリアーグリーン。

また、劇中に登場する昭和19年以降の対空兵装増強のために左右両舷の副砲を撤去した姿を再現可能（製品は昭和19年10月時の形状仕様のため、劇中に登場する姿と一部機銃数が異なる）。

彩色済みのエッチングパーツが付属（ピットロード製）。高い可塑性を持つエッチングに高精度UVプリントを施し、劇中の呉入港時に掲げた信号旗を再現している。完成時のサイズは約396×134×88mm（長さ×幅×高さ ※展示用海面ベースを含む）。

