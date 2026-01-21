【Amazon：DARTSLIVE Home セール】 開催期間：1月27日0時～2月2日23時59分

Amazonにて、ダーツライブ(DARTSLIVE)の「DARTSLIVE Home」がセール価格で販売されている。期間は2月2日23時59分まで。

「DARTSLIVE Home」は、スマートフォンやタブレットと連動して楽しめるホームボード。 「DARTSLIVE3」でおなじみのグラフィックとサウンドを再現し、自宅にいながら「DARTSLIVE3」と同じ感覚でプレイできる。 通信対戦「LIVE MATCH」も搭載されているため、世界中のプレーヤーと対戦を楽しめる。

今回のセールでは、「DARTSLIVE Home」と「BLITZER ダーツスタンド BSD21-BK」のセット、さらに「DARTSLIVE Home スローマット」または「DARTSLIVE3 防炎ラベル付スローマット」も付属するセットがお買い得になっている。

「BLITZER ダーツスタンド BSD21-BK」は、スチールラック方式の組み立て簡単ダーツスタンド。12本のダーツを収納できるダーツホルダー部があり、最上段には落下ダーツの音の緩和や小物置きに便利なシートも付属する。自立式、安定性のある大型アジャスター(足)を採用しているため、場所を選ばず設置できる。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

