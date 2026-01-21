マジカリーナ SBD-T3AZP1-W

Amazonにて、アイリスオーヤマの掃除機がセール価格で販売されている。期間は2月2日23時59分まで。

今回のセールの対象となっているのは、コードレス掃除機「マジカリーナ」と紙パック式ハンディクリーナー。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

アイリスオーヤマ コードレス掃除機 マジカリーナ SBD-T3AZP1-W

吸引力2倍（※SBD-20AZP1-Wと比較。アイリスオーヤマ調べ）を実現した、紙パック式の充電式スティッククリーナー。小型で高性能なモーターを搭載しているため、軽くても強力な吸引力でしっかり吸い込む。「きわまでヘッド」（ダブルエッジ構造：ヘッド両端に付いた斜めのリブ）で、壁際などのゴミも逃さず集めて吸引する。

また、隠れたゴミを見逃さない「W機能：LED／ほこり感知センサー」を搭載。

・LED：ヘッドライトで床を照らして、ゴミを浮かび上がらせる。

・ほこり感知センサー：ゴミの量をセンサーで感知して、キレイを見える化。また、自動モードでの運転時は、吸引力を自動調整する。

置くだけで充電できるスタンドが付属。アタッチメントも収納できる。

紙パック式ハンディクリーナー HBD-3AZ1-B

ワンタッチでゴミを捨てられる充電式紙パックハンディクリーナー。高性能モーター「DCブラシレスモーター」がパワフルな吸引力を実現する。軽量で、車内やソファ、ベッド、窓のサッシ、狭いすき間、卓上などさまざまな場所で使用できる。連続使用時間は標準で約20分、ターボで約14分。