パッと見、せっかくケーキを買ってきたのに！　俺って可哀相！　って感じに見えますが…

奥さんと娘はナッツアレルギーなんです。何度も言っているのに…ナッツ入りのケーキをチョイス！　そりゃあ、奥さん怒りますよね。

こんな感じで、朝のトーストの件についても奥さんが怒ったのには理由があるのです。

【まんが】夫は今日も自分が可哀想

(ウーマンエキサイト編集部)