夫の「今朝はトーストの気分だったな」に妻がブチギレ！ 怒りの理由が分からぬ夫は「今日も俺は可哀想」
2026年1月26日 23時5分
ウーマンエキサイト

パッと見、せっかくケーキを買ってきたのに！ 俺って可哀相！ って感じに見えますが…奥さんと娘はナッツアレルギーなんです。何度も言っているのに…ナッツ入りのケーキをチョイス！ そりゃあ、奥さん怒りますよね。こんな感じで、朝のトーストの件についても奥さんが怒ったのには理由があるのです。【まんが】夫は今日も自分が可哀想(ウーマンエキサイト編集部)