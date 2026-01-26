¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¦¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ£µÏ¢ÇÆ¡¢»³¸ý¸×ÂÀÏ¯¡Ö¤³¤³¤Ç·è¤á¤Ê¤¤¤ÈÉé¤±¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤áÆ±ÅÀÃÆ
¡¡Åß¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡áÁ´¹ñ¹âÂÎÏ¢¤Ê¤É¼çºÅ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¶¦ºÅ¡Ë¤Ï£²£¶Æü¡¢ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷»Ô¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÃË½÷£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÈÃË½÷¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡ÊÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î·è¾¡¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î½÷»Ò·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»Àª¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÇò³ò³Ø±à¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÂÓ¹»°¾ò¤¬£²°Ì¡¢ÂÓ¹Æî¾¦¤¬£³°Ì¤ÈÉ½¾´Âæ¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£ÃË»Ò¤ÏÂÓ¹Æî¾¦¤¬£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÏÃË»Ò¤ÇÇò³ò³Ø±à¤¬Í¥¾¡¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÂÓ¹Æî¾¦¤¬Í¥¾¡¤·¡¢Çò³ò³Ø±à¤¬£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»ÀªÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ï¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤¬Éð½¤´Û¤òÇË¤Ã¤ÆÂç²ñ£µÏ¢ÇÆ¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ï¡¢À±ÜÌ¹ñºÝ»¥ËÚ¤Î²¬ËüÍ¤»ÒÁª¼ê¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬½àÍ¥¾¡¡¢¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Î´äËÜ°¦»ÒÁª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£¸°Ì¡¢»¥ËÚ°ì¤Î²ÃÆ£°ÉË¾Áª¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£²£°°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡þ¡Ä¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Ä¡þ
¢¦·è¾¡
¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ£²¡½£±Éð½¤´Û
¡Ú¶ð¡Û»³¸ý¡¢¹âÅè¡ÚÉð¡ÛÀÐ°æ
¡¡¡Ê¶ðÂçÆÑ¾®ËÒ¤Ï£µÇ¯Ï¢Â³£³£¶ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡Ë