日経225先物：27日0時＝160円安、5万2700円
27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万2700円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては185.25円安。出来高は8112枚となっている。
TOPIX先物期近は3542.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52700 -160 8112
日経225mini 52705 -155 126353
TOPIX先物 3542.5 -13 11135
JPX日経400先物 31910 -70 929
グロース指数先物 700 -2 702
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3542.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.99ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52700 -160 8112
日経225mini 52705 -155 126353
TOPIX先物 3542.5 -13 11135
JPX日経400先物 31910 -70 929
グロース指数先物 700 -2 702
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース