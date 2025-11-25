　27日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比160円安の5万2700円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては185.25円安。出来高は8112枚となっている。

　TOPIX先物期近は3542.5ポイントと前日比13ポイント安、TOPIXの現物終値比は9.99ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52700　　　　　-160　　　　8112
日経225mini 　　　　　　 52705　　　　　-155　　　126353
TOPIX先物 　　　　　　　3542.5　　　　　 -13　　　 11135
JPX日経400先物　　　　　 31910　　　　　 -70　　　　 929
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　-2　　　　 702
東証REIT指数先物　　売買不成立

