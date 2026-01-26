人気女性芸人が“極小”衣装でオフィスに登場。男性芸人ら「出てるやん」「隠す気ないやろ」と騒然とした。

【映像】人気女性芸人のわがままボディあらわな極小ビキニ姿

26日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の舞台はABEMA本社。くっきー！は霊媒師「セルシオ越後」に扮し、5人は霊に憑かれながらもビルに巣食う悪霊3体を成仏させていった。

5人が一息ついていると、遠くから「撮れ高OK！」という声が響いた。声の主は番組おなじみ “撮れ高の妖精”オダウエダ・植田。布の面積が極端に少ないオレンジの紐ビキニ（？）を着た植田は、ワガママボディを惜しげもなくモロ出ししながら堂々と登場した。

5人は「ちょっと！」「出てるから」と騒然。植田は「アカンこぼれてる！」と慌てたフリをした。くっきー！は「こぼれ倒してるで（笑）」「隠す気ないやろ」と呆れ気味。ケムリも「全部出てるやん…（笑）」とうなだれた。