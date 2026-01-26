くっきー!が人気芸人の口臭に悶絶。「えっぐ…」「魔臭よ」と大ダメージを受けた。

【映像】くっきー!が口臭に衝撃を受けた人気芸人

26日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）』#4が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の舞台はABEMA本社。くっきー！は霊媒師「セルシオ越後」に扮し、このビルに救う悪霊を成仏させるという。

ビルをあちこち巡りながら悪霊を探す一行。するとザコシが現れ、「どうも、長州力です」「生霊ですわ」と悪霊に取り憑かれたとアピールした。

ザコシの“ザコシの誇張モノマネを超えろ”という無茶振りに耐え、ケムリがIKKOやダイアン津田らの誇張モノマネをアドリブ披露。願いの叶った悪霊は“除霊”された。

ザコシは“悪霊の玉”を口に放り込みモグモグ。くっきー！は「気持ちわりぃ〜（笑）」とぼやいた。

ザコシが “悪霊の玉”をペッと吐き出すと「尿結石みたい」とザワつく一行。くっきー！が臭いを嗅ぎ、「クッサぁ…えっぐ！！」と悶絶すると、「なんで毎回嗅ぎたがる」とツッコミが起きた。

くっきー！から「嗅いでみ」と持ちかけられた池田も「うーわ、すっごい！魔種！」と絶叫。くっきー！は「魔臭よ、魔臭」と目を丸くした。