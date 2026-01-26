冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２６日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の男女２０００メートルリレーと男女チームパシュート（団体追い抜き）、アイスホッケー選手権大会の決勝、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子決勝が行われた。

長野県勢は、スピードスケート男子２０００メートルリレーで小海が２位、諏訪清陵が５位、男子チームパシュートで小海が２位、市長野が３位、佐久長聖が８位、諏訪清陵が１１位だった。女子チームパシュートでは、小海が２位に入った。

「小海いくぞ！」と鼓舞

男子２０００メートルリレーでは小海がチームワークを発揮し、２位に入った。

「小海いくぞ！」。スタート前、第１走者の渡辺公雅選手（１年）は拳を突き上げ、チームを鼓舞した。反応良く飛び出した渡辺選手から矢嶋慶選手（２年）がバトンを受け取り、コーナーで加速して差を広げ、榊純弥選手（２年）につないだ。

榊選手は苦手とするコーナーでもスピードを落とさず、アンカーの鈴木湊選手（２年）にバトンを託した。緊張していたという鈴木選手だが、リードを保ってゴールまで突っ走った。

４人が正式にリレーメンバーに決まったのは２か月前という。積極的にコミュニケーションを取り、バトンの受け渡しを丁寧に確認するなど、チームワークを高めた。

鈴木選手は「仲間が全力でつないでくれたバトンをゴールへ、と思ったら足が前に出た」と話す。「背中を押され、全力で滑った」（榊選手）と応援も力に変えた４人。笑顔でハイタッチを交わし、健闘をたたえ合っていた。（北川一葉）

◇…スピードスケート…◇

▽男子２０００メートルリレー 〈２〉小海２分３４秒９１〈５〉諏訪清陵２分４１秒８８

▽男子団体追い抜き 〈２〉小海４分１４秒５５〈３〉市長野４分１４秒９７〈８〉佐久長聖４分２７秒７３

（１〜８位のタイムは手動計時による）

▽男子学校対抗得点 〈３〉小海２８〈６〉佐久長聖２３

（白樺学園は４年連続３９度目の優勝）

▽女子団体追い抜き 〈２〉小海３分２６秒３０

（１〜８位のタイムは手動計時による）

▽女子学校対抗得点 〈４〉東京都市大塩尻３３〈５〉小海３１・５

（帯広南商は１１年ぶり４度目の優勝）