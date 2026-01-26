ドル円のピボットは１５４．２５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:06現在）
ドル円
現値154.11 高値155.35 安値153.31
157.24 ハイブレイク
156.30 抵抗2
155.20 抵抗1
154.26 ピボット
153.16 支持1
152.22 支持2
151.12 ローブレイク
ユーロ円
現値182.68 高値184.12 安値181.79
186.27 ハイブレイク
185.19 抵抗2
183.94 抵抗1
182.86 ピボット
181.61 支持1
180.53 支持2
179.28 ローブレイク
ポンド円
現値210.52 高値212.10 安値209.62
214.35 ハイブレイク
213.23 抵抗2
211.87 抵抗1
210.75 ピボット
209.39 支持1
208.27 支持2
206.91 ローブレイク
