冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２６日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の男女２０００メートルリレーと男女チームパシュート（団体追い抜き）、アイスホッケー選手権大会の決勝、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子決勝が行われた。

愛知県勢は、フィギュアスケート女子で中京大中京通信制の島田麻央選手（２年）が優勝、和田薫子選手（１年）が３位、中京大中京の柚木心春選手（２年）が１５位だった。

◇…フィギュアスケート…◇

▽女子決勝 〈１〉島田麻央（中京大中京・通信）２０２・９９点（ショートプログラム６９・９４、フリー１３３・０５）〈３〉和田（中京大中京・通信）１７８・８０点（ショートプログラム５８・５０、フリー１２０・３０）

▽女子学校対抗得点 〈３〉中京大中京・通信２１０〈５〉中京大中京１６３

（英明フロンティアは初優勝）

フィギュア女子・島田麻央選手…中京大中京通信制２年

昨年１２月の全日本選手権では、坂本花織選手に次ぐ２位。ジュニア世代の「絶対女王」が、インターハイでも連覇を果たし、氷上に栄光を刻んだ。

序盤、トリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を難なく成功。続く大技の４回転トウループでバランスをやや崩したが、３連続ジャンプを決めて立て直し、会場を魅了した。唯一、ショートプログラムとフリーの合計で２００点を超え、その実力を見せつけた。それでも、「もう少し点数が出ると思った」と悔しさをにじませ、さらなるレベルアップを誓った。

来年のインターハイにも出場意向で、「この高校で３連覇するのが大きな目標。それに向かって頑張りたい」。来季は戦いの場をシニアに移すつもりだ。４連覇がかかる３月の世界ジュニア選手権に向け、「いい締めくくりをしたい」と力を込めた。（佐竹廉）