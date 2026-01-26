26日午後9時すぎ、神奈川県横浜市で車が歩道に突っ込み、歩行者ら3人がケガをしており、そのうち2人が重傷だということです。

並木雲楓フィールドキャスター

「事故を起こした車ですが、前方部分が大破していて、後方部分が店に乗り上げている状態です」

歩道につっこみ、前方部分が大破した車。けが人がいるのでしょうか。周りの人が声をかける様子もありました。

「乗用車が店舗につっこんで人が挟まれている」と通報があったのは、26日夜9時すぎでした。

大通り沿いのスポーツジムの目の前に突っ込んだ車。現場には多くの警察や消防がかけつけていました。

警察によると、車は歩道で電柱につっこみ、その反動で車の後部がスポーツジムに衝突したということです。

事故当時ジムにいた人

「『ドーン』という音が3階まで聞こえてきて、何事かと見に行ったら、車が突っ込んでいた。血だらけの方が倒れていた」

「（Q：何人）1人ですね。意識はかろうじてあるが、しゃべれていない感じ」

この事故で車に70代の男女が乗っていましたが、そのうち男性が重傷、歩道にいた30代男性がまきこまれたとみられ、重傷だということです。

警察と消防が詳しい状況を調べています。