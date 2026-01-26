冬の全国高校総体（インターハイ＝全国高体連など主催、読売新聞社共催）は２６日、栃木県日光市でスピードスケート選手権大会の男女２０００メートルリレーと男女チームパシュート（団体追い抜き）、アイスホッケー選手権大会の決勝、宇都宮市でフィギュアスケート選手権大会の女子決勝が行われた。

群馬県勢は、スピードスケートに嬬恋が出場。男子は２０００メートルリレーで優勝したほか、チームパシュートで４位に入った。女子は２０００メートルリレーで４位、チームパシュートで６位だった。

２大会連続「失格」でも果敢な滑り

嬬恋が男子２０００メートルリレーで圧巻の滑りを見せ、悲願の全国制覇を果たした。「金メダルを取るぞ」と４人の選んだ金色のバトンで頂点をつかんだ。

２大会連続でバトンのミスで失格し、迎えた今大会。土屋賢祐監督から「失格か１位か」と言われ、攻めの姿勢で挑んだ。バトンパスで危ない場面もあったが、唯一の３年生で最終走者の佐藤侑翔選手を中心に一丸となり、果敢な滑りを貫いた。

レース後、佐藤選手が「やり遂げた」と拳を高く突き上げ、２年生の３人とハイタッチを交わした。佐藤選手は日頃から「後輩思い」（広瀬友哉選手）という頼れる存在。第３走者の山崎亜晄選手は「侑翔さんに全力でバトンを渡したい」との思いで滑ったという。依田大剛選手は「最後に侑翔さんと１番の思い出を作れた」と笑みを浮かべた。

喜びを分かち合った佐藤選手は「また優勝してくれると信じて応援している」と後輩たちの活躍に期待を寄せた。（吉田瑞希）

学年異なる３人、息合わせ６位に…女子パシュート

女子パシュートの嬬恋は、学年の異なる３人が持ち前の明るさで息を合わせ、６位入賞を決めた。

長距離が専門の小針侑純選手（２年）が主に引っ張り、干川葵選手（３年）、伊藤未来選手（１年）が続いた。干川選手が「楽に！」と前向きな言葉をかけ、後輩２人は落ち着いて滑走。安定したラップを記録した。レース後、土屋賢祐監督から「上出来」と声をかけられた。

３人は公式戦で初めてのパシュート出場だった。「心を一つにできて楽しかった」という干川選手に対し、小針選手は「来年も一緒に滑りたかった。最後に良い結果を残せてうれしい」と涙を浮かべた。

◇…スピードスケート…◇

▽男子２０００メートルリレー 〈１〉嬬恋（依田、広瀬、山崎、佐藤）２分２８秒２５

▽男子団体追い抜き 〈４〉嬬恋４分１５秒７８

（１〜８位のタイムは手動計時による）

▽男子学校対抗得点 〈２〉嬬恋３９

（白樺学園は４年連続３９度目の優勝）

▽女子２０００メートルリレー 〈４〉嬬恋２分５４秒９２

（出場６チーム）

▽女子団体追い抜き 〈６〉嬬恋３分３７秒４８

（１〜８位のタイムは手動計時による）