彼女と縁を切りたい。別れを考えている男性が出す「サイン」
男性が「彼女との縁を切りたい」と考え始めると、徐々に言動から愛情を感じられないことが増えていくでしょう。
そこで今回は、そんな別れを考えている男性が出す「サイン」を紹介します。
愛情表現をしてこなくなる
別れを考えている男性は、その別れたいという気持ちに比例するように愛情表現してこなくなるものです。
いつもなら手を繋いでくれた場面でも、手を繋いでくれなくなったり、ボディタッチやスキンシップが極端に減ったり、こちらがスキンシップを取ろうとしても拒否するような仕草を見せたりなど、無意識のうちに思いが態度に出てしまいます。
連絡が取りづらくなる
別れを考え始めた男性とは連絡が取りづらくなっていくものです。
それは、できるだけ彼女との接点を減らすことで、自然と彼女の方も自分への気持ちが冷めていくのを狙っているのでしょう。
また、それが無理でも「別れたいんだろうな」と彼女に察してもらおうとしているのかも知れません。
なので、明らかに彼氏から連絡してくることがなくなったり、連絡しても返信が極端に遅くなったり、無視されるようなことがあったりするのであれば、彼氏の愛情が冷めてきたサインということがわかります。
彼氏の言動から今回紹介したサインを察知した際は、もし彼氏と別れたくないのであれば愛情復活を狙って対応策を講じてみてくださいね。
