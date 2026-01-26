U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表FW石橋瀬凪(湘南)の今大会振り返りと、今後の目標「課題が多く見つかった大会でもあった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
FW石橋瀬凪(湘南)は先発2試合を含む4試合に出場。大会序盤にコンディション不良で別メニューの時期もあったが、その後は全体練習にも復帰し、決勝でも途中出場で優勝に貢献した。準々決勝では不慣れな右サイドで大会初先発を飾り、準決勝でも2試合連続でスタメン入りした。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「自分としては、課題が多く見つかった大会でもあった」
─収穫と課題は。
「歳上の外国人選手とやる機会がなかった。得意な形になったときのドリブルが通用するとわかった。だけど、いつもやっていないポジションでやったときになかなか上手くいかなかった。そこが課題」
─どう成長につなげたいか。
「去年のシーズンでJリーグでも突破できる場面は多かったけど、結果につながっていない。得点もアシストもできていない。チームを勝たせられる選手になっていない。今シーズンはチームを勝たせられる選手になりたい」
─今年一年の目標は。
「こういう代表に毎回呼ばれるくらいの、目に見える活躍、結果を出せるシーズンにしたい」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
