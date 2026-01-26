U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表FW久米遥太(早稲田大)の今大会振り返りと、今後の目標「また戻ってこれるように、もっともっとレベルアップしたい」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
FW久米遥太(早稲田大2年)はグループリーグ3試合先発を含む4試合に出場。年末に初めて日の丸を着け、初の国際舞台で戦った。初めて一緒にプレーする仲間が多い中、右ウイングでパワフルさを発揮した。帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「チームメイトも、監督やスタッフ、全員がすばらしいチームのなかで、長い期間をやれて、すごく貴重ないい経験になった」
─収穫と課題は。
「個人としては攻撃の選手として結果を出せなかったことは悔しさも残る。プロで活躍している選手たちと長い時間やってみて、技術面にも差を感じた大会でもあった。また戻ってこれるように、もっともっとレベルアップしたい」
─大きな経験となった。
「サウジアラビアに来られたのは、(ほかの選手の)移籍の関係もあったと思う。(年末の)茨城の活動だけか、この1か月の長い期間で国際大会のこういう場を経験できたかできないかは大きな違い。そこはすごく運がよかったと思うと同時に、しっかり振り返って、悔しさで終わらせるだけではなくて、何ができて何ができなかったかを振り返りたい。ここから先を逆算して、何をしなければいけないか整理をして取り組めば、こういう機会は誰でもできる経験ではないと思うので、そこは武器になると思う。しっかり整理して、これからをやっていきたい」
(取材・文 石川祐介)
