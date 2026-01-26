U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表DF小泉佳絃(明治大)の今大会振り返りと、今後の目標「人生が変わるような大会になった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
DF小泉佳絃(明治大2年)は昨年11月の初招集から今大会で抜擢された。先発3試合を含む5試合に出場。初スタメンとなったグループリーグ第3節・カタール戦(○2-0)ではアシストを記録し、準決勝・韓国戦(○1-0)ではセットプレーから代表初ゴールを決めた。2度目の日の丸で大きく存在感を高めた。帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「自分は、(国内遠征の)茨城は参加していなくて、そのなかでスタッフの方々が選んでくれた。6試合中5試合に出させてもらって、自分にとって人生が変わるような大会になった」
─決勝もスタメンだった。
「代表選出も2回目で、代表としてのこういう大きな大会は初めて。そのなかで優勝に貢献できたことは自信にもなる。まだまだ課題はあるけど、自信になった大会だった」
─収穫と課題は。
「収穫でいえば、ボールを前進させるときの選手たちの共有。チームで形があるが、戦術的な部分は自分の収穫になった。課題は守備の部分。背後を取られないポジショニングや、サイドハーフとの向き合い方はもっとやらなきゃいけない。決勝でいえば、同サイドのCBが持ったときの背後の対応。自分の周りに人が多くいるなかで、誰がどの選手に付くかはもっと明確にすべきだった」
─青森山田高の正木昌宣監督とのやりとりは。
「正木さんにいい報告ができた。もっといい報告ができるようにしていきたい」
─どう成長につなげたいか。
「まずは自チームに帰って、大学での結果はもちろん、常日頃から自分が高みを目指せるように、自分と勝負することが大事だと思う」
─Jクラブへの練習参加もありそう。
「今のところは行かないですね。話は来ていないです」
(取材・文 石川祐介)
