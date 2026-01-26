あなたの都合を一番に考えてくれる。男性の“優先順位”に出る本命サイン
男性が疲れているのに会いに来てくれたり、予定を調整してあなたの都合に合わせてくれたり。最初は偶然だと思っていた行動が、何度も重なるようになったら、それは本命サインかも。恋に本気になるほど男性は、自分の楽さより、あなたの安心を優先する選択を取るようになります。
男性は本命相手のために“予定を組み替える”ことをいとわない
本当は休みたい日でも会う時間を作る、忙しい時期でも連絡を欠かさない。遊びの関係なら、そこまで無理をする理由はありません。本命相手には、少しの無理をしてでも関係を保ちたいという気持ちが働きます。
男性は“自分の都合”より“あなたの状況”を気にかける
今日は疲れていないか、無理していないか。自分が会いたい気持ちより、あなたがどう感じているかを先に考えるようになります。本命相手ほど、相手のコンディションを基準に行動を選びます。
男性は“後悔しない選択”を取り続けようとする
男性は本命相手だと、今の楽しさより「後悔しないか」を判断基準にします。彼女に無理をさせたくない、嫌な思いをさせたくない。その意識が積み重なって、自然とあなた優先の行動が増えていくのです。
恋は本来対等なものですが、本気の恋では、ときどき天秤があなた側に傾きます。自分よりあなたの安心を選ぶ瞬間が増えてきたなら、それは十分に本気の証拠です。 ※画像は生成AIで作成しています
