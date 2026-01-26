琉球が28歳アメリカ人FWを獲得…ジェニングス「日本のサッカーと素晴らしい文化に適応していくことを楽しみにしています」
FC琉球は26日、アメリカ人FWカル・ジェニングスの完全移籍加入を発表した。背番号は26となり、今後はメディカルチェックを経て、正式契約を結ぶ予定だという。
ジェニングスはクラブを通じ、「FC琉球でプレーする機会をいただき、大変光栄に思います。FC琉球は勝利への野心を高めているクラブだと第一印象で感じましたので、目標達成に向けてできる限りの貢献をしていきたいと思っています。サッカーは世界中の人々と繋がる素晴らしい機会なので、特に日本のサッカーと素晴らしい文化に適応していくことを楽しみにしています。自分の姿勢、努力、そしてプレーでファンの皆様に愛される選手になりたいです。チームメイトと共に全力で戦い、沖縄の誇りとなるチーム作りを目指します。Ichariba chōdē!”」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●FWカル・ジェニングス
■生年月日
1997年5月17日
■出身地
アメリカ
■身長/体重
180cm/77kg
■経歴
Memphis 901 FC-Indy Eleven-Los Angeles FC-Las Vegas Lights FC(期限付き移籍)-Tampa Bay Rowdies-Charleston Battery
