興味ないんだよね。男性が恋愛対象外の女性に見せがちな「行動」
好きでもない女性に対して、男性はどうしても冷たい態度や仕草を見せるもの。
そこで今回は、そんな男性が恋愛対象外の女性に見せがちな「行動」を紹介します。
わがままな態度
男性は恋愛対象外の女性に「好かれたい」という気持ちがないため、平気でわがままで自己中な態度を取ります。
よくあるのが、女性の都合なんてお構いなしの「今から会えない？」という急な呼び出し。
そんな男性の要求に何とか応えようとしていると、男性からは「都合のいい女」と見なされてしまいます。
連絡を返さない
男性は恋愛対象外の女性からの連絡にあまり興味を惹かれないため、ほとんど返事することがないでしょう。
そのため、既読無視が多いとか、既読になるまで時間を要することが続いているなら、明らかに脈なしです。
「恋愛する気がない」というアピール
男性の「今は恋愛するタイミングじゃない」といったアピールをしてくるのは、遠回しに「恋愛対象外」と言われているようなもの。
もし相手の女性が恋愛対象なら、そんな態度は絶対見せないからです。
そういう男性でも、本当に好みの女性や自分が好きな女性からアプローチされるのはきっと大歓迎でしょう。
気になる男性が今回紹介した行動を見せるなら、現状は交際できる可能性は限りなく低いです。このままの状態に甘んじるのか、それとも一気に気持ちを切り替えて別の男性にアプローチするのか、慎重に考えてみてくださいね。
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは