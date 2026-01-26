後ろ姿の印象に差がつく。１日１セット【太もも＆ヒップを同時に引き締める】簡単エクササイズ
正面からは気にならなくても、実は年齢が出やすいのが太もも裏からヒップにかけてのライン。ここは日常生活では使われにくく、意識しないとたるみやすいパーツでもあります。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プローンヒップエクステンション】。うつ伏せの姿勢で脚を持ち上げる動きにより、太もも裏とお尻を同時に刺激でき、後ろ姿のシルエットを整える土台づくりに役立ちます。
プローンヒップエクステンション
（１）床にうつ伏せになり、両脚を腰幅に広げる
▲体が安定するように両腕をおでこの下に置きます
（２）息を吸って、息を吐きながらひざを伸ばしたまま右脚をゆっくり持ち上げ、上げきったところで息を吸いながら３秒間キープして、元の位置に右脚を戻す
▲常に意識をお腹に集中させます
（３）息を吸って、息を吐きながらひざを伸ばしたまま左脚をゆっくり持ち上げ、上げきったところで息を吸いながら３秒間キープして、元の位置に左脚を戻す
▲常に意識をお腹に集中させます
これを“１日あたり左右各５回を目標”に実践します。なお、体（特に腰）を痛めないようにするためにも、実践中に骨盤を浮かせてしまうのはNG。必ず「骨盤を床に貼り付けたまま実践すること」を意識しましょう。下半身は、少しの運動でも変化を感じやすい部位。まずは今日から、後ろ姿を意識したケアを習慣にしてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞
