【牡羊座】週間タロット占い《来週：2026年2月2日〜2月8日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月2日〜2月8日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分のことで精一杯でしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
周囲の人達の気持ちや様子までを気遣ってあげる余裕がない時です。自分の存在をもっと色々な人に認めてもらいたい気持ちが強いでしょう。仕事や公の場では自分のことを隠したくなる時があります。自分のイメージを下げてしまうようなものを見せたくないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
自分の中では少し理想を下げることにはなりますが、平和な状態に落ち着いていくようです。そのためには相手を変える場合もあるでしょう。シングルの方は、普段出会わない業種の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がいつもより構って欲しそうにします。
｜時期｜
2月4日 びっくりすることがある ／ 2月5日 嬉しい気付き
｜ラッキーアイテム｜
映画鑑賞
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞