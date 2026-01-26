「なにわ男子」の長尾謙杜が２６日、都内で映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督、２月２７日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。

直木賞・山本周五郎賞など、数々のミステリー賞を受賞した同名小説が映画化。この日は、キャストがステージ上に設けられた階段上から登場。劇中で母役を務めた沢口靖子に手を差し出し、エスコートする紳士ぶりを見せ、会場からは大きな歓声が上がった。

今作では、父のあだ討ちを成し遂げた青年武士・伊納菊之助を演じる長尾だが、「豪華な皆さんと監督と、ご一緒させていただいて今でも緊張しています」と緊張した面持ち。一方、沢口は「こんなにかわいい息子ができました。親子に見えるねってとても喜んでいます」とほほえむと、長尾も思わず笑みをこぼした。

映画の内容にちなみ、今年成し遂げたいことを聞かれると「乗馬」と宣言。主演の柄本佑や渡辺謙、北村一輝から「若いうちに始めるなら、乗馬が良い」と薦められたと明かし、「乗馬はやったことはあるんですけど、定期的に通うことができてない。かっこよく乗れるように努力したい！」と意気込んだ。