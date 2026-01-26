あす２７日公示される衆院選（２月８日投開票）を前に、与野党の党首らが２６日、都内で日本記者クラブ主催の討論会に臨み、高市早苗首相（自民党総裁、６４）、中道改革連合の野田佳彦共同代表（６８）、日本維新の会の藤田文武共同代表（４５）、国民民主党の玉木雄一郎代表（５６）、共産党の田村智子委員長（６０）、れいわ新選組の大石晃子共同代表（４８）、参政党の神谷宗幣代表（４８）の７党の党首・幹部が出席。高市首相は、今回の選挙で自民・維新の与党が過半数割れすれば即刻退陣すると断言した。

討論会では、中道・野田氏が高市氏へ物価高対策について質問。高市氏は１分の持ち時間をオーバーし、司会者から「まとめてください」の声が飛んだ。野田氏はさらに「小さい市町村ほど大変。限られた職員の数で物価高対策である支援金をどう使うかするか働いていたさなかで選挙実務が入って、働いて働いて働いてという状況になっている」と指摘。高市氏から「選挙実務とは別の部局ですよね」と思わず反論を受け、野田氏も「いやいや」と反論した。すると司会者から「（野田氏の）発言中ですので」の声。高市氏の方が注意を受ける一幕もあった。