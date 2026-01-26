保田圭（45）、ニッチェ江上敬子（41）、相席スタート山崎ケイ（43）が26日、初のトークライブ「角打ち けい 〜今夜はロフトでカンパイ〜」取材会を都内で行った。

飲み仲間としてつながった「圭」「敬」「ケイ」の3人による「けいの会」が、飲みながらフランクに行う初めてのトークライブ。

3人の出会いについて江上は「圭ちゃんとテレビの仕事をご一緒した際、モーニング娘。は自分の青春だったとお伝えしたらすごい喜んでくれて、連絡先を交換することになりました」。保田が「後日、でめちゃん（江上）と飲みに行こう！ ってなった時に、もう1人面白い“けいちゃん”をということになって」と語ると、山崎も「『けいで集まるか！』っていうのが最初の出会いで」と振り返った。

お酒好き、子どもの話などの共通点もあり、居心地の良い3人はすぐに意気投合。お互いの子どもを連れて旅行にも行くほど仲がいいという。

そんな自然な関係性から「飲みながらトークライブ」という企画が生まれたという。江上は「いつもベロベロになるまで3人で飲むんで、トークライブで飲めたら最高だよね！ って話していて。実現するまでに半年くらいかな。今回が初めてで自主ライブなんですが、よほど赤字にならなければ、2回、3回と続けばいいなって思ってます」と語っていた。