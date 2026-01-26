日本記者クラブで２６日に開かれた党首討論会では、物価高対策や消費税減税、対米外交などを巡り、高市首相（自民党総裁）に質問が集中した。

米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設など安全保障政策では、中道改革連合の野田共同代表が守勢に回った。（政治部 中田征志、岡部雄二郎）

「（衆院）解散のせいで、年度内にどれだけ物価高対策ができるか、極めて心配な状況だ」

野田氏は党首間の質疑応答で首相を指名し、こう口火を切った。２０２６年度予算案についても「この時期の解散で、年度内の成立は難しい。事実上、物価高対策はほとんどない」とたたみかけた。

首相は、臨時国会で成立した２５年度補正予算で対応済みとし、「補正予算はもう動き出している。十分な経済対策に目星をつけた」と反論した。

首相は自らの質問時間では野田氏を指名し、自身が掲げる「責任ある積極財政」や「危機管理投資」に触れた上で、「御党の成長戦略がよく分からない」とやり返した。野田氏は「中・低所得者を支援していく。『生活者ファースト』で底上げするのが持続的な成長の基本だ」と語ったが、首相は「経済成長に向けた具体策がない」と断じた。

首相は消費税減税でも、自民が公約に「２年間限定で食料品を対象外とする検討を加速する」と明記したことについて追及を受けた。

国民民主党の玉木代表は２度の質問機会でいずれも首相を指名し、「食料品の消費税ゼロを２６年度内に実施すべきだと考えているのか」などと問い詰めた。首相が「年度内を目指していきたい」と答えると、玉木氏は「年度内に減税するなら、（減税が前提でない）２６年度予算、税法の閣議決定をやり直すのが筋だ」と苦言を呈した。

消費税減税の財源を巡り、野田氏は中道改革が提唱する「政府系ファンド」創設案への見解を首相に求めた。首相は年金積立金や日本銀行の保有資産などの統合運用は「非現実的だ」とし、運用損の恐れもあることを念頭に「リスクが高い」と指摘した。野田氏は、首相が臨時国会では提案した公明党議員に「検討を楽しみにしている」と答弁していたと矛盾を突いた。

一方、首相は玉木氏に国民民主が訴える一律５％への消費税減税の財源をただした。玉木氏が「ありとあらゆる財源」と応じると、首相は「これまで国民民主の提案をまるっと受け入れてきたが、財源を探すのはこっちの仕事ということで苦労している」と皮肉り、財源の明示を求めた。

昨年の参院選で争点となった外国人政策もテーマになった。参政党の神谷代表が外国人受け入れの総量規制をする考えがあるかを問うたのに対し、首相は、不法滞在者ゼロや、帰化・永住者の審査厳格化、土地取得に関する法整備など、政府が進める政策を列挙するにとどめた。神谷氏は高市内閣の外国人政策を「評価できる」としつつ、「総量規制の話からは、いつも逃げている」と主張した。

中道改革連合の見解ただす声

外交・安全保障分野では、衆院解散直前に立憲民主党と公明党が急きょ結成した中道改革連合の見解をただす声が上がった。

米軍普天間飛行場の移設計画に関し、立民は名護市辺野古への「移設中止」を掲げ、公明は自民党との連立政権で計画を進める立場だった。中道改革の野田共同代表が衆院選後に党見解をまとめる考えを示していることについて、日本維新の会の藤田文武共同代表は「非常に曖昧で危うい」と批判し、明確にするよう求めた。

野田氏は、普天間飛行場の危険性除去の必要性や日米同盟の重要性など、「基本線は（立民と公明の間で）一致している」と説明しつつ、「総合的に現実的に対応していきたい」と述べるにとどめた。

外交・安保で現実路線をアピールする中道改革は、立民が「違憲部分の廃止」を訴えていた安全保障関連法を党の基本政策で「合憲」と位置づけた。党内にくすぶる違憲論への対応を藤田氏が迫ると、野田氏は「（党の政策を）きちんと守っていくことは確認している」と反論した。安保関連法への反対で野党共闘を呼びかけてきた共産党の田村委員長は「自公政権の政治をそのまま継承している」と中道改革を批判した。

高市内閣の外交姿勢も問われた。れいわ新選組の大石晃子共同代表は、国家安全保障戦略など安保３文書改定が、米国のトランプ政権の意向に沿った内容になる懸念を示した。首相は「日本は日本独自の考え方で、必要な防衛力をしっかりと整備する」と切り返し、日米で「言うべきことは言い合いながら同盟を強化していきたい」と強調した。

３文書改定に合わせて非核三原則を見直す可能性を問われると、首相は「（改定）作業中なので予断をもって答えられない」と明言を避けた。野田氏は「我々は核なき世界を目指す路線なので、決定的な違いだ」と対決色を鮮明にした。