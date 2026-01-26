プレミアリーグ第23節では優勝レースに変化があった。



2位マンチェスター・シティ、3位アストン・ヴィラがそれぞれ勝利し、勝ち点3を得る中で、首位のアーセナルはホームでマンチェスター・ユナイテッドに敗戦。勝ち点を積み上げられず、首位と2位の勝ち点差は「4」にまで縮まった。



ユナイテッドと対戦したアーセナルは今季ワーストの3失点を記録。そのうち2つはゴラッソと、シティを下した赤い悪魔の勢いを止めることはできなかった。





『Sky Sports』ではクラブOBであるパトリック・ヴィエラ氏が、敗れたアーセナルの現状に言及した。「彼らは(2位と)4ポイントの差をつけているが、チームのメンタリティについてはまだ疑問が残る」「試合に負けたことだけが問題ではなく。負け方が悪い。サカとトロサールはユナイテッドを脅かすほどの活躍ができなかった」「彼らにはチームの士気を高めるリーダーが必要だ。ピッチに立ったら、もっとエネルギッシュに、もっとリスクを負ってプレイしなければならないことを理解する必要がある。彼らにはその資質があるんだ」そんなアーセナルはミッドウィークでのCLカイラト戦を経て、第24節でアウェイのリーズと対戦する。リーズは今季のプレミアでは16位と苦戦しているが、システムを4バックから3バックに変更してからは好調を維持しており、12月にはチェルシーに勝利、リヴァプール相手にドローとBIG6をも脅かすチームとなっている。