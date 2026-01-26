プレミアリーグ第23節アーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの一戦は2-3でマイケル・キャリック監督率いるアウェイチームの勝利となった。



アーセナルはこれが今季のリーグ3敗目。リヴァプール、アストン・ヴィラに続いて土をつけられる形に。



ユナイテッドはキャリック体制の初陣でマンチェスター・シティを下した勢いそのままにエミレーツ・スタジアムに乗り込んだ。相手のミスからブライアン・エンベウモが同点弾を挙げると、後半にはパトリック・ドルグ、マテウス・クーニャのゴラッソ2発で逆転に成功。勝ち点3を積み上げ、第2集団のトップに躍り出た。





今季のリーグ戦での連勝はこれが2回目。1回目はルベン・アモリム前体制でのことで、サンダーランド、リヴァプール、ブライトンを下し、3連勝を果たした。ユナイテッドで連勝といえば、「5連勝するまで髪の毛を切らない」と宣言したフランク・イレットさんが思い出される。もちろん現在も髪の毛は切っておらず、26日でチャレンジ開始から478日が経過した。彼が髪の毛を切るには残り3連勝が必要となる。その相手はフラム、トッテナム、ウェストハムのロンドン勢だ。これまでの2試合とこれからの3試合で異なる点があるとすれば、それは相手のスタイルだろう。シティとアーセナルはボールを保持してユナイテッド戦に臨んだが、ここからの3試合はユナイテッドがボールを持つことになるかもしれない。そうなった際は持たされた場面での打開が必要になるが、前アモリム政権でその解決策を見出すことはできなかった。キャリック新監督の腕の見せ所であり、どのようにこの3連戦を勝利で終えるのか注目したい。