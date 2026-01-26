２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪で活躍が期待されるフリースタイルスキーモーグルの日本代表が２６日、合宿中の北海道札幌市内で練習を公開した。２２年北京五輪銅メダリストの堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝を除く男女７人が参加。五輪代表に初選出された女子の中尾春香（２４）＝佐竹食品＝は「たくさんの人に支えられて今ここにいる。オリンピック頑張ります」と意気込んだ。

２年前、今回の合宿地であるばんけいスキー場で行われたアジア杯公式練習中に右足前十字靱帯（じんたい）断裂と半月板を損傷。手術を受け、昨シーズンＷ杯に復帰した。大けがを乗り越えて大舞台の切符をつかみ「正直、ミラノ・コルティナ五輪に出場することはできないんじゃないかとケガをした当時は思っていた。トップ選手の人たちに引っ張ってもらって『自分も負けられない』、『頑張らないといけない』と思って２年戦ってきたので諦めなくて良かった」と振り返った。

大阪府大阪市出身。雪とは“無縁”の都会で育った２４歳は「雪のない地域とか諦めそうな人たちに希望と勇気を届けたい」と力を込めた。