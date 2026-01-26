M!LK山中柔太朗「VALORANT」DFM選手の“滅ポーズ”に歓喜 SNSでも話題「世界線が凄すぎる」
【モデルプレス＝2026/01/26】5人組ダンスボーカルユニット・M!LKの山中柔太朗が1月23日、自身のInstagramのストーリーズを更新。22日から韓国・ソウルで開催されている人気ゲーム「VALORANT」の大会「VCT Pacific Kickoff」にて、プロゲーミングチーム・DetonatioN FocusMe（DFM）の選手が見せた“滅ポーズ”に反応し、ファンから多くの反響が寄せられている。
自身もメンバーの吉田仁人とともにゲーム配信チャンネル「YJげーみんぐ。」（OPENREC.tv）を開設するほどのゲーム好きで、「VALORANT」プレイヤーとしても知られる山中。「VCT Pacific Kickoff」のDay2では、日本のDFMが韓国の強豪・Gen.G Esports（Gen.G）と対戦。その入場シーンにて、DFMの選手が、M!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の振り付けをオマージュした“滅ポーズ”を披露した。
この茶目っ気たっぷりのパフォーマンスはすぐさま本人の元へ。山中はInstagramのストーリーズで、選手たちがポーズを決める様子に触れ、「滅、うれしすぎ。滅側の人も応援しています！」と歓喜のコメントを投稿した。
山中とプロゲーマーたちの思わぬ交流に、ネット上ではファンからのコメントが殺到。「柔太朗くんも大会見てたんだ！」「DFMが滅ポーズする世界線が凄すぎる」「柔太朗くん嬉しいね」「ヴァロやってるの知らなかった！」など、ファンから多くの反響が寄せられている。
なお、この日行われた試合で、DFMはGen.Gを相手にマップカウント2-0で勝利する大金星を挙げた。（modelpress編集部）
