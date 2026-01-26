橋本環奈、意外なゴルフ仲間を告白「仲良しで一緒に回っています」ノブコブ吉村も驚き「嘘でしょ？」
【モデルプレス＝2026/01/26】女優の橋本環奈が、1月24日夜8時よりABEMAで放送された『STAR CHIP GOLF』の第2弾となる『STAR CHIP GOLF season2』＃1に出演。意外な“ゴルフ仲間”を告白した。
【写真】26歳朝ドラ女優、ゴルフ挑戦中の姿
同番組は、芸能界屈指のゴルフ好きとして知られる三浦翔平がゴルフ好きの豪華芸能人たちとともに、番組オリジナルのチップを賭けてゴルフのプレーで競い合うゴルフバラエティ。2025年3月に放送された『STAR CHIP GOLF』の第2弾となる。今回は、ゴルフ番組初登場となる橋本が参戦。そのほか、吉田沙保里、平成ノブシコブシ・吉村崇といったゴルフ好き芸能人も集結するほか、プロゴルファー・藤田光里がコース解説や芸能人へのアドバイスを担当する。また、司会進行はフリーアナウンサーでゴルフ好きの萩原菜乃花が務め、出演者たちは白熱したゴルフ対決を繰り広げた。
2026年1月24日配信の＃1では、最大賞金220万円を懸け、三浦＆吉田ペアと、吉村＆橋本ペアが激突。1番ホールでは、「パーで1pt」、「バーディーで2pt」など、スコアに応じた「ポジティブチップ」が付与されることとなった。いよいよ、自身のベストスコアを「102」だと語る橋本が初ショットを披露すると、藤田プロも「スイングがきれい」と絶賛。ペアを組む吉村も「勝てるかも！」と期待を寄せる。
◆橋本環奈、意外なゴルフ仲間を告白
◆橋本環奈、実は“ゴルフ歴10年以上”「高校生の頃やっていて」
さらに、橋本は「（ゴルフは）高校生の頃やっていて時間がなくなってやらなくなって、今年（収録は2025年）はちょこちょこ行っているんですけど、回数でいうと少ないなという感じですね」とゴルフ歴が10年を超えるという意外な事実を告白。さらに、橋本が完璧なバンカーショットを見せると、思わず吉村が「ありがとう…めちゃくちゃ勝ち見えてきた！」と口にする。しかし、1番ホールは三浦＆吉田ペアがパーで上がり、先制の1ptを獲得した。
その後、3番ホールからは、1打目で最もピンに寄せた人が獲得できる「ニアピンチップ」などの特殊ルールも追加に。4番ホールでは「バンカーはマイナス1pt」「木に当てるとマイナス1pt」といった5枚の「ネガティブチップ」が導入され、一気にプレッシャーが高まる。そんな中、三浦は285ヤードというプロ顔負けのビッグドライブを披露し、「すげえの出た！」「プロみたいなスイング」と騒然に。一方、吉村＆橋本ペアも食らいつく。その後、三浦がワンパットを沈めて1ptを獲得するも、続いて橋本もボギーながらワンパットを成功。ワンパットのチップが橋本の手に渡り、最終的な獲得チップは両チーム1ptと並ぶ接戦となった。
次週1月31日夜8時より放送の『STAR CHIP GOLF season2』＃2では、ミラクルな展開に思わず吉田が絶叫。さらに、橋本が喜びのあまりダンスを踊る場面も。特別なホールが次々と披露される『STAR CHIP GOLF season2』完全決着の模様が放送される。（modelpress編集部）
