スターバックスのバレンタイン♡極上カカオエスプレッソ体験が今年も登場

本格的なバレンタインシーズンに向けて、スターバックスから心ときめく特別な一杯が登場します。2026年1月28日（水）より販売されるのは、カカオとエスプレッソが織りなす贅沢な味わいを堪能できるフラペチーノ®。忙しい毎日の中で、自分を甘やかす時間を大切にしたい大人の女性にぴったりの一杯です。今年のバレンタインは、スターバックスならではのクラフトとともに、深く満たされるひとときを楽しんでみてはいかがでしょうか♡

カカオ×エスプレッソの贅沢な一杯

『カカオエスプレッソアフォガートフラペチーノ®』は、クリームカカオベースのチョコレート風味に、抽出したてのエスプレッソを重ねた奥行きのある味わいが魅力。

ひと口目から広がるなめらかなコクと、後味に残るエスプレッソの芳醇な余韻が、まるでデザートのような満足感をもたらします。

仕上げにはホイップクリームと口どけのよいカカオシェイブをトッピングし、よりリッチな印象に。エスプレッソが溶け合うことで、アフォガートを思わせる大人の甘さが完成します。

ココイチ×ベビースターラーメンが再登場！辛口カレー味で家飲み時間を格上げ

ディップして完成する特別体験

この一杯の楽しみ方として提案されているのが、別添えのワッフルクッキーをディップして味わうスタイル。

フラペチーノ®をすくいながらクッキーを浸せば、香ばしい食感とカカオの甘さが重なり、味わいに変化が生まれます。

さらに、無料で追加できるチョコレートソースをプラスすれば、より濃厚でビターな表情に。バレンタインシーズンならではの贅沢なカスタマイズで、何度でも楽しみたくなる一杯です♪

ハートに出会えるバレンタイン企画

2月14日（土）から2月17日（火）までの4日間は、スターバックスラテ（HOT・マグカップ提供）を対象に「ラテハートDAYS」を実施。期間中、バリスタが一杯ずつ心を込めてハートのラテアートにチャレンジします。

いつものラテが、偶然のハートとの出会いで少し特別な存在に。クラフトマンシップと温もりを感じられる、バレンタインならではの体験です。

※当施策は、ラテハートでの提供をお約束するものではございません。

※混雑時など店舗の状況によってラテハートができない可能性がございます、あらかじめご了承ください。

スターバックスで味わう大人のバレンタイン

『カカオエスプレッソアフォガートフラペチーノ®』は、甘さとほろ苦さが絶妙に調和した、バレンタインにふさわしい特別な一杯。

Tallサイズのみで、価格はお持ち帰りの場合884円、店内利用の場合900円です。

販売期間は2026年1月28日（水）から、全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で展開。自分へのご褒美にも、大切な人との時間にも寄り添う一杯で、心ほどけるバレンタインを過ごしてみてください♡