U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大)の今大会振り返りと、今後の目標「めちゃくちゃ悔しい思いがあった」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(桐蔭横浜大2年)は4試合の先発含む全試合に出場。グループリーグ第2節・UAE戦ではPKによる1ゴールを挙げた。1トップとしてで味方の動きをサポート。決勝でもスタメンに入り、最前線で体を張った。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「最初から最後まで、自分が思うような点を決められなかったことで、めちゃくちゃ悔しい思いがありながらプレーをしていた。シュートの決定力の課題もあった。そこは持ち帰って、点を決め切れるようにストライカーとして成長しないといけない」
─決勝でPK獲得も、佐藤龍之介とのジャンケンの末に譲っていた。
「でも、リュウ(佐藤龍之介)も得点王がかかっていたので。それはしかたない」
─収穫と課題は。
「最初から自分のなかでは守備を意識していて、その点では前からのファーストのプレッシャーというところで、行けるようになってきているという強い実感もあった。途中から出た試合は、途中から入るのは苦手なので、体力的に急にプレッシャーをかけにいったときに心肺がきつくなることがあった。途中から入る時間帯でも、自分のパフォーマンスが出せる選手になりたい」
─どう成長につなげたいか。
「まずは決定力の部分を必ず成長させないといけない。あと、海外でサッカーをしたいので、フィジカルの部分を、あとゴール前の動き直しの数をもっと増やしたい」
(取材・文 石川祐介)
