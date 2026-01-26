U23アジア杯優勝! “ロス五輪世代”U-21日本代表FW横山夢樹(C大阪)の今大会振り返りと、今後の目標「泥臭くてもいいから点を取る」
AFC U23アジアカップは24日に決勝を行った。U-21日本代表がU-23中国代表に4-0で勝利し、大会史上初となる2連覇を成し遂げた。
FW横山夢樹(C大阪)は先発4試合を含む全試合に出場。左ウイングからの独特なリズムでのドリブルは、多くの決定機を演出した。決勝でも終盤までドリブルのキレは落ちず。後半31分のMF小倉幸成によるダメ押しの4点目は、横山の単騎突破から生まれた。大会終了翌日、帰国前の選手に今大会の振り返りと、今後の意気込みを聞いた。
─大会を優勝で締めくくった。
「初の優勝ということで、自分自身すごく嬉しい気持ちだし、チームのみんなに感謝したい」
─どう成長につなげたいか。
「目に見える結果。泥臭くてもいいから点を取ること。ドリブルもできるし、ゴールも決められるような選手になりたい」
─今年一年の目標は。
「新しい環境でのスタートだけど、しっかりと早く馴染んで、より結果を求めていきたい。とにかく自分の特長を生かして、結果を出す。この二つです」
(文 石川祐介 / 取材協力 日本サッカー協会)
