「チャンスがあるなら早く」インパクトを残したU-21日本代表の大学生たちは早期プロ入りを模索しながら…
2歳年下のU-21代表で戦っただけでなく、プロ入り前のアマチュア選手が多くいたメンバー構成で優勝を掴み取ったことは対戦国にも驚きを与えている。
大学生は8人の選手が戦った。中でも連続試合ゴールで注目されたFW古谷柊介(東京国際大)や決勝で2ゴールを決めたMF小倉幸成(法政大)は、今大会で間違いなく知名度を上げた。
そして今後はいろんな可能性を探りながら過ごしていくことになりそうだ。まずは古谷。春から大学生として最終学年を戦うシーズンを迎えるが、東京国際大は今季は2部リーグを戦うことが決まっている。
古谷自身は「特に2部だからといってやることは変わらない」と念を押す。ただその中で「自分としては行けるのであれば早くJの舞台でやりたいし、チャンスがあるならどんどん狙っていきたい」と本音を隠すこともない。
実際に日の丸をつけて残した結果が、プロで戦うための自信を確信へと変えているようだ。大会初戦はベンチスタートだった古谷だが、グループリーグの2戦連発などで存在感を示すと、最後の決勝では先発で起用されるほどの信頼を掴んだ。
「(これまで)招集された中では、今回の遠征が肌感的にも一番(手ごたえが)ありました」。決勝でゴールチャンスを逃した場面で悔しさを露わにしたシーンにも印象を残した古谷だが、「大きな舞台で結果を残せる選手になっていくべきだとあの一戦で感じたので、自分の可能性、成長が楽しみ」とすべてを収穫と感じている様子だった。
小倉は今大会もミドルシュートで魅せた。昨年10月に出場したU-20W杯でも、小倉はグループリーグ第3戦のニュージーランド戦で左足一閃から強烈ミドルを突き刺した。そしてU23アジア杯の決勝では前半20分と後半31分にいずれもエリア外から強烈シュートを決めて優勝を決定づけた。
決勝の2ゴールについては「自分もあんなに上手く行くと思っていなかった」と頭をかいた小倉だが、「でもあの大舞台で結果を残すことはこれからにも繋がる。結果を残していかないとこの世界に残っていけないと思うので、結果にこだわってやっていきたい」。
そして持ち前の豊富な運動量から繰り出される献身的な守備で相手の攻撃の芽を幾度も摘んでいたことについても、「海外は自分から仕掛けてくる選手が多くて、自分の読みが合うなと思った」と海外の選手との“相性の良さ”を好成績の要因として分析していた。
小倉は春から大学3年生になる。また所属する法政大は、今季より関東1部リーグに復帰することが決まっている。ただ「自分が与えられた場所で全力でやることが評価に繋がってくる」と繰り返した小倉も、「今年は分からないけど、そこは期待して貰えれば」と様々な可能性を捨てずに過ごしていくつもりでいる。
また直接、海外クラブに挑戦する可能性があることも匂わせる。「早く海外でプレーしたい思いは強い。Jを経由しない方法もあると思う」とした大学生ボランチは、「自分が与えられた場所で、100%でやっていくだけかなと思います」と言葉を選ぶようにして慎重に話した。
(取材・文 児玉幸洋)
