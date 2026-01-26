Snow Manが最新曲をフルサイズでテレビ初披露！ ふみのも登場 2.2放送『CDTVライブ！ライブ！』
2月2日19時放送の『CDTVライブ！ライブ！』より、出演アーティストと歌唱曲が発表された。
Hey！ Say！ JUMPは、メンバーの伊野尾慧が主演するドラマの主題歌「ハニカミ」をフルサイズでテレビ初披露。
Snow Manは、TBSが中継する「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック」で使用されるTBS系スポーツ2026テーマ曲「STARS」をフルサイズでテレビ初披露。さらに大ヒット曲「カリスマックス」も特別バージョンでフルサイズライブ。
Number_iは、メンバーの平野紫耀がプロデュースした楽曲で、表題曲としてはグループ初のラブソングとなる「3XL」をフルサイズでテレビ初披露する。
SUPER BEAVERは最新曲「燦然」をフルサイズでテレビ初歌唱。
ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組「No No Girls」のファイナリスト・ふみのはデビュー曲「favorite song」、Dream Amiは大ヒット中のディズニー映画の日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」をフルサイズでテレビ初歌唱する。
昨年20周年のアニバーサリーイヤーで大いに盛り上がったAKB48は、久しぶりの“桜ソング”となる「名残り桜」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。こっちのけんとは、新曲「ピクルス」をフルサイズで届ける。
■出演アーティスト・楽曲（※50音順）
AKB48「名残り桜」
こっちのけんと「ピクルス」
SUPER BEAVER「燦然」
Snow Man「STARS」「カリスマックス」
Dream Ami「Zoo 〜君がいるから〜」
Number_i「3XL」
ふみの「favorite song」
Hey！ Say！ JUMP「ハニカミ」
『CDTVライブ！ライブ！』は、TBS系にて2月2日19時放送。
