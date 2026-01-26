¿ûÅÄ¾Úö¡¢¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¡2Æü´Ö¤ÇÌó1Ëü4000¿ÍÆ°°÷¡¡¡Ø¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¤äÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤âÈäÏª
ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤¬¡¢24Æü¤È25Æü¤Ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó1Ëü4000¿Í¤òÆ°°÷¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬3²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Þ¤Á¤¬¤µ¤¬¤·¡Ù¤ä¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¡¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤È¶¦¤Ë¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡Ù¤òÈäÏª
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢2024Ç¯9·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ûÅÄ¾Úö LIVE 2024 ¡ÈSPIN¡É Åìµþ¸ø±é¡÷¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡£Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç2Æü´Ö¡¦Á´2¸ø±é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥È¥í¤È¤È¤â¤Ë¿ûÅÄ¤µ¤ó¤È¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1·î14Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØSENSATION CIRCLE¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¥¨¥ì¥¸¡¼¡Ù¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤äÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶ÊÈäÏª
ÃæÈ×¤ÎMC¤ò¶´¤ß¡¢¿ûÅÄ¤µ¤ó¤È¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ø¥¥¹¤À¤±¤Ç¡Ù¤ò¥½¥í¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ç°ìÅÙ¤·¤«±éÁÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡Ø³¥¿§¤ÈÀÄ¡Ù¡£´¶¾ð¤Î¤³¤â¤Ã¤¿Ç÷¿¿¤Î±éÁÕ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀ¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢Á´17¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£